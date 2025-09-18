Murió el emblemático relator de fútbol Walter Saavedra

Walter Saavedra, una de las voces más emblemáticas del periodismo deportivo argentino, murió este jueves a los 68 años. Nacido el 27 de octubre de 1956 en Mar del Plata, Saavedra dejó una huella imborrable en la radio, la televisión y la literatura, tras destacarse por un estilo único que combinaba política, historia, poesía y humor en sus relatos.

Antes de consagrarse como periodista, tuvo una vida multifacética: fue arquero de fútbol, peón de albañil, pintor, letrista, artesano y vendedor de ropa y electrodomésticos.

Estos primeros años le dieron una mirada sensible y cercana sobre la vida y el deporte, que luego trasladó a sus transmisiones.

El club Unión confirmó la noticia con este mensaje en sus redes sociales: “El Club Unión lamenta profundamente el fallecimiento del periodista y relator Walter Saavedra. Acompañamos a todos sus seres queridos en este difícil momento”.

Su carrera comenzó en Radio El Mundo, Radio Splendid y Canal 11, y continuó en emisoras como Radio América, Radio Buenos Aires, Radio Colonia, Radio Rivadavia, Radio Nacional, Radio Belgrano y Radio Mitre. En sus últimos años trabajaba en FM Sol Santa Fe.

Saavedra cubrió los mundiales en Estados Unidos, Francia, Corea y Japón, Sudáfrica y Brasil, además de eliminatorias, amistosos, Juegos Olímpicos y Copas América. También narró boxeo y básquet, condujo programas de interés general y participó en televisión en “Los Buscas de Siempre” (Azul Televisión) y “3 en el Fondo” (Canal 7).

En 2001 publicó junto a Claudio Cherep el libro Hambre de gol, que incluye el famoso poema Nunca jamás, traducido a varios idiomas y adaptado a distintos deportes, reflejando su pasión por el fútbol y la literatura. (TN)

Falleció Walter Saavedra… Una cabeza distinta. Relator, poeta, escritor, periodista. Su voz fue la banda sonora de los domingos de fútbol que ya no serán lo mismo sin él. Donde quiera que estés, "Cantame, cantame Walter, cantame un gol…" Gracias Maestro. — Leonardo Gentili (@leogentiliok) September 18, 2025

Imposible asumirlo. Acaba de dejarnos, demasiado pronto, y con muchos goles por narrar, Walter Saavedra. Uno de los mejores relatores de la historia, de Mar del Plata, cuna de relatores. En el podio de 3 más grandes de las campañas de Boca. (Sigue) pic.twitter.com/EkrUAAqeT5 — Vito Amalfitano MdP (@VitoMundial) September 18, 2025

Falleció Walter Saavedra. Relator de la campaña de #Boca. Uno de los mejores que escuché. En cada post gol, dejaba una poesía. Como la que estamos escuchando de aquella obra de arte, cuando #Roman desparramó chilenos y liquidó la serie. Gracias por tanto, Walter Gol pic.twitter.com/tLjFuDW9ms — Matías Daniele (@bocagoles) September 18, 2025