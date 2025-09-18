jueves, septiembre 18, 2025
Nacionales

Santoro criticó a Caputo por acusar a la oposición de querer “voltear” a Milei

De La Bahía Noticias

El diputado de Unión por la Patria Leandro Santoro criticó al ministro de Economía, Luis Caputo, por haber acusado a la oposición de querer “voltear al presidente” Javier Milei y lo calificó de “burro”.

“Lamentablemente si nos gobiernan los burros hay que aclarar lo básico: Cuando las instituciones funcionan, la democracia se fortalece. Cualquier otra cosa, es un delirio autocrático. Bájense del pony y escuchen a la gente que la están chocando toda”, cuestionó Santoro.

