Investigan un caso de abuso sexual con acceso carnal en Punta Alta

En el marco de una investigación realizada por el fiscal Marcelo Romero Jardín, se están llevando a cabo las primeras medidas de prueba para determinar en torno a la denuncia de una mujer que afirmó haber sido víctima de abuso sexual en la localidad de Punta Alta.

La denuncia fue realizada el pasado 14 de septiembre por una mujer, quien cumple funciones dentro de la Base Naval de Puerto Belgrano que refirió haber tenido un encuentro amistoso con el hombre de rango superior, en su domicilio particular, en el cual fue sometida sexualmente a pesar de su negativa y sus intentos para que el hombre depusiera su actitud.

La mujer logró salir del lugar cuando una persona tocó la puerta de la vivienda y le brindó contención hasta que pudo regresar a su casa.

Luego de la agresión, la víctima se presentó por sus propios medios en el Hospital Naval, donde recibió el tratamiento de profilaxis de rigor para casos de abuso y más tarde se retiró.

Dentro de las medidas solicitadas por el fiscal, se encuentra la recolección de testimonios de todas aquellas personas que tomaron contacto con la mujer luego de sucedido el hecho, pericias médicas, psicológicas y la solicitud de prohibición de mantener contacto -por cualquier vía-, y el cese de actos de perturbación e intimidación del agresor hacia la víctima, la cual fue otorgada en las últimas horas por el Juzgado de Garantías Nº3.

Los resultados de los informes solicitados determinarán los pasos a seguir en la investigación.