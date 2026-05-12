miércoles, mayo 13, 2026
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Obras en el Parque, basura y Bahía Limpia: integrantes del Jardín Botánico participaron de reunión del Consejo Vecinal

De La Bahía 915

Representantes del Jardín Botánico participaron de una reunión del Consejo Vecinal de la Agencia de Participación Ciudadana junto a vecinos e instituciones de la zona.

Durante el encuentro, se presentó un informe sobre las obras que se ejecutan y las previstas en el Parque de la Independencia, además de abordar distintas problemáticas planteadas por los asistentes.

“Tuvimos la oportunidad de contar las problemáticas que nos aquejan y la basura en la vía pública fue la emergente”, explicaron desde el Jardín Botánico.

En ese marco, funcionarios municipales presentaron el programa Bahía Limpia y difundieron el uso de la línea de WhatsApp 291 509 0321 para reclamos y reportes.

Las instituciones presentes se comprometieron a colaborar con la difusión del programa y destacaron la importancia de estos espacios de participación entre el Estado y la comunidad.

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