Obras en el Parque, basura y Bahía Limpia: integrantes del Jardín Botánico participaron de reunión del Consejo Vecinal

Representantes del Jardín Botánico participaron de una reunión del Consejo Vecinal de la Agencia de Participación Ciudadana junto a vecinos e instituciones de la zona.

Durante el encuentro, se presentó un informe sobre las obras que se ejecutan y las previstas en el Parque de la Independencia, además de abordar distintas problemáticas planteadas por los asistentes.

“Tuvimos la oportunidad de contar las problemáticas que nos aquejan y la basura en la vía pública fue la emergente”, explicaron desde el Jardín Botánico.

En ese marco, funcionarios municipales presentaron el programa Bahía Limpia y difundieron el uso de la línea de WhatsApp 291 509 0321 para reclamos y reportes.

Las instituciones presentes se comprometieron a colaborar con la difusión del programa y destacaron la importancia de estos espacios de participación entre el Estado y la comunidad.