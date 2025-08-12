Paritaria docente: el Suteba Bahía Blanca señaló que “un 1,6% no es un aumento sino una burla”

El Suteba Bahía Blanca rechazó la propuesta salarial realizada por el Gobierno provincial durante la reunión paritaria realizada el viernes pasado.

Los representantes sindicales dijeron que la propuesta se rechazaba por “insuficiente” y se abrió un cuarto intermedio hasta el mediodía de hoy.

“Con gran parte de sueldos por debajo la línea de pobreza, suena a burla el ofrecimiento de un 1, 6 % para agosto y otro 1,6 % para octubre. Una cifra incluso inferior al 1,3% mensual otorgado por el nefasto gobierno de Milei en el ámbito nacional”, señaló el Suteba local.

“La docencia sabe que el gobierno nacional rebajó nuestros salarios al eliminar el FONID y que recortó 17 programas y fondos educativos nacionales, mientras favorecía a la educación privada y ponía a girar la economía en favor de los intereses de quienes más tienen”, expresó.

“En ese marco, no solo rechazar una propuesta indigna, sino también definir nuestro pliego de reclamos y al mismo tiempo un camino de lucha en unidad para alcanzar su concreción”, se agregó.