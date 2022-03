Peter Castro tras el éxito en Sin Codificar, lucha contra distintas adicciones

El recordado humorista Peter Castro, conocido por su frase “Espectacular ah ah ah” en el programa “Sin Codificar”, contó cómo lleva adelante su batalla contra las drogas y el alcohol. “No sabes lo feo que es estar así”, aseguró.

Alejado de la pantalla, contó por primera vez en una entrevista con Juan Etchegoyen los detalles de su pelea diaria contra las adicciones.

“Yo tomaba mucho, consumía drogas y fue difícil todo este proceso, es feo estar con estas adicciones pero hay que ponerle voluntad propia, quererse más a uno mismo y con la ayuda de Dios también y tus seres queridos que te alientan”, explicó humorista.

Y continúo: “Yo le diría a aquel que esté con una adicción que se quieran un poco más y que sin los vicios es mejor la vida, respiras aire mejor, sentís más el gusto, yo engordé diez kilos pero si Dios quiere dentro de poco voy a hacer ejercicio para estar más sano y a todos los que están en el vicio decirles que todo es posible”.

“Yo tuve situaciones límites, un día fui al espejo y no era yo, estaba amarillo y ahí dije ´qué pasó con mi color, si soy morocho, no amarillo´ le dije a mi esposa que me acompañe al hospital de Escobar”, relató.

Castro recordó que en la clínica le explicaron que le subió la bilirrubina. “Estuve cuatro días internado y sabes que feo es estar así. Una visita cada media hora. Yo fui por el color nomás, no es que me sentía mal pero no era normal ese color de piel”, dijo y destacó: “Yo pensé que me moría, pensé que me iba al otro mundo. Es más, habían dos adelante mío que pasaron al otro lado. Gracias a Dios estoy acá”. (Rating Cero)

