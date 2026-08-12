Platense inicia su serie con Coquimbo por un lugar entre los mejores ocho de la Libertadores

Platense recibirá este miércoles desde las 19 a Coquimbo Unido de Chile, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

El encuentro se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez y televisación de Fox Sports y Disney+ Premium.

El conjunto dirigido por Martín Palermo buscará aprovechar la localía para viajar con ventaja a Chile, en una temporada histórica que representa además la primera participación internacional del club.

Platense llegó a los octavos luego de finalizar segundo en su grupo con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas, y consiguió asegurar la clasificación con un resonante triunfo por 2-0 ante Corinthians en São Paulo.

El “Calamar” atraviesa además una nueva etapa desde el regreso de Palermo al banco de suplentes, quien comenzó su ciclo con una victoria por 1-0 frente a Independiente en Avellaneda por el Torneo Clausura.

Coquimbo Unido, por su parte, clasificó como primero de su grupo también con 10 unidades, por encima de Deportes Tolima, Nacional de Uruguay y Universitario de Perú.

El equipo chileno, dirigido por Hernán Caputto, atraviesa uno de los mejores momentos de su historia después de haber sido campeón de Chile por primera vez en 2025 y de conquistar posteriormente la Supercopa.

La revancha se disputará el miércoles 19 de agosto desde las 19 de Argentina en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, donde quedará definido el clasificado a los cuartos de final.

Probables formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Leonardo Heredia, Franco Zapiola; Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Cristián Zavala, Guido Vadalá, Alejandro Azócar; Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

Hora: 19.00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay).

VAR: Ulises Mereles (Paraguay).

Estadio: Ciudad de Vicente López.

TV: Fox Sports y Disney+ Premium.