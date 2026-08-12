Sudamericana: Tigre recibe a Montevideo City Torque en el juego de ida

Tigre se enfrentará hoy a Montevideo City Torque de Uruguay, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará desde las 19:00 (hora argentina), en el estadio José Dellagiovanna, en Victoria, con arbitraje del brasileño Ramón Abatti ylas transmisiones de ESPN, Disney+ Premium y DSports.

Los bonaerenses de zona norte buscarán revalidar el buen momento futbolístico ante los uruguayos, que también quieren seguir haciendo historia, luego de obtener su mejor marca al llegar a esta instancia en una competición de Conmebol.

El “Matador” llega a esta instancia luego de haber pasado los play-off ante Nacional de Montevideo con un global de 4 a 2, mientras que los “Ciudadanos” vienen de quedar primeros con 13 puntos en el bombo F en la fase de grupos, superando a Gremio, Riestra y Palestino.

Con respecto al último encuentro del equipo argentino, en el que superó a River por 1-0, Tigre deberá realizar dos cambios obligatorios, ya que, Gonzalo “Pity” Martínez salió lesionado en la victoria ante el “Millonario”, mientras que Ignacio Russo se perderá la ida por acumulación de tarjetas.

Los que se perfilan para la titularidad, serían Tiago Serrago y el paraguayo Alfio Oviedo, donde Diego Dabove planteará el mismo esquema con cuatro defensores, cinco mediocampistas, en el que uno se adelantará y será el más ofensivo que ayude al único delantero del equipo.

Probables formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Nahuel Banegas, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Jalil Elías, Martín Garay, Santiago López, Tiago Serrago, Jabes Saralegui; Alfio Oviedo. DT: Diego Dabove.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Kevin Silva, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Eduardo Agüero, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Bautista Kociubinski, Gonzalo Montes, Esteban Obregón; Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.

Hora: 19.00.

Árbitro: Ramón Abatti (Brasil).

VAR: Rodolpho Toski (Brasil).

Estadio: José Dellagiovanna (Tigre).

TV: ESPN, Disney+ Premium, DSports.