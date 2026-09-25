Quedó detenido el hombre que había sido aprehendido por matar a otro en Bahía Blanca

A pedido del fiscal Jorge Viego, el Juzgado de Garantías Nº 1 ordenó convertir en detención la aprehensión que pesaba sobre José Luis Salazar, quien se encuentra acusado del homicidio de Gonzalo Nicolás Bustos.

Según la causa, el hecho ocurrió el 21 de septiembre pasado en la vía pública y en inmediaciones de Juana Azurduy y Juana Gabriela Moro de Bahía Blanca, cuando Salazar le habría efectuado dos disparos de arma de fuego por la espalda a Bustos que le causaron la muerte.

Además, se lo acusa de haber portado una pistola semiautomática calibre 22, sin la debida autorización legal.

Al momento de ser indagado por la fiscalía sobre lo sucedido, Salazar prefirió guardar silencio y no aportó ninguna versión alternativa, que permita esclarecer lo que ocurrió en el lugar o analizar de una manera distinta la mecánica de los hechos.

Finalmente, en el a resolución de Garantías se ratifican los allanamientos que se realizaron la noche del homicidio, para preservar elementos probatorios como prendas de vestir pertenecientes a Salazar, como así también los dispositivos celulares existentes y los módulos de grabación del sistema de video vigilancia.

Salazar se encuentra detenido por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal.