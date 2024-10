Ramón Díaz desafió a Racing de cara a la semifinal de vuelta de la Sudamericana: “En ese estadio nunca perdí”

El entrenador argentino del Corinthians de Brasil, Ramón Díaz, afirmó que nunca perdió en el estadio Presidente Perón de Avellaneda y tampoco lo hará en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana ante Racing.

En el Arena Corinthians de Sao Paulo, el ´Timao´ no pudo hacerse fuerte de local ante la ´Academia´ y tuvo que conformarse con un empate 2-2 que lo obliga a ganar en Avellaneda para avanzar a la tan ansiada final que tendrá lugar en el estadio General Pablo Rojas de Asunción, Paraguay.

El próximo jueves se definirá el segundo finalista en la cancha de Racing, recinto en el que el entrenador argentino del Corinthians afirmó no haber perdido nunca: “En mi vida no he perdido un partido en el estadio de Racing. En ese estadio nunca he perdido. Y no perderé ahora tampoco. Compitamos y sigamos compitiendo”.

Sin embargo, la estadística que el ex River comenta es erronéa ya que, en el Torneo Inicial 2013 mientras el dirigia al ´Millonario´, los de Avellaneda ganaron 1-0 con gol de Bruno Zuculini.

“Hemos mejorado mucho en Data FIFA. Estamos creando mucho. Pero compitiendo en tres torneos, hay compromisos cada tres días… Tuvimos que rotar la plantilla, el esfuerzo es grande. Ahora vamos a jugar una final contra Cuiabá El calendario es así” agregó Díaz.

Además, el director técnico riojano se refirió al alterno presente que vive el ´Timao´ entre la pelea por la permanencia en el Brasileirao y estando entre los cuatro mejores de la Sudamericana: “Llegué aquí y el Corinthians tenía 12 puntos. ¿Qué tienen hoy? 32. Significa que estamos compitiendo y estamos vivos. Siempre es responsabilidad del entrenador. Llegué aquí hace tres meses. El equipo estaba casi colapsando, no estaba compitiendo en copas. Y ahora estamos en semifinales y compitiendo”.

“Tenemos que corregir algunas cosas, pero estamos tranquilos. Tengo todo lo que gané en todo lo que viene por delante. Si alguno pensaba que en esta fase se iba a definir, están equivocados. El fútbol internacional es diferente, agresivo. Los árbitros no son brasileros, el forcejeo existe. Quedan 90 minutos para jugar y está todo abierto, Corinthians no está eliminado porque tenemos características, equipo y grupo. Tenemos para ir a Buenos Aires y jugar en cualquier estadio” concluyó.

Comentarios

comentarios