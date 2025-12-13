Realizan un nuevo proceso de donación de órganos en Bahía Blanca

Se llevó a cabo el 29º proceso de donación de órganos de la ciudad de Bahía Blanca y de la Región Sanitaria Primera.

Se trató del 9º proceso de donación realizado para el Hospital Penna. En esta oportunidad, una donante de sexo femenino permitirá que dos personas accedan a un trasplante renal, otras dos reciban córneas y tres personas sean beneficiadas con implantes de válvulas cardíacas.

El procedimiento fue realizado por la Unidad de Procuración de Órganos y Tejidos, junto con el Servicio de Terapia Intensiva, y contó con la colaboración del Servicio de Procuración de Órganos y Tejidos del Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero (UHPROT).

Desde la organización se agradeció la colaboración de la Dirección de Defensa Civil por la logística del traslado terrestre, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria por el traslado aéreo y de la Dirección de Aeronáutica de la Provincia de Buenos Aires.

Con este proceso, la ciudad de Bahía Blanca alcanza los 20,79 donantes por millón de habitantes (DPMH), mientras que la Región Sanitaria Primera llega a los 8,54 DPMH.

Finalmente, se expresó el acompañamiento y agradecimiento a la donante y a su familia por su aporte a las personas que se encuentran en lista de espera.

