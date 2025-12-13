sábado, diciembre 13, 2025
Policiales

Un joven murió tras recibir una descarga eléctrica en un campo de Daireaux

Un joven trabajador, oriundo de Henderson, falleció luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas rurales en un campo cercano a Freyre, en el partido de Daireaux.

Según se informó, la fumigadora en la que se desplazaba Nicolás Guardia, de 28 años, tocó líneas de alta tensión, lo que provocó el fatal episodio.

Las causas fueron puestas en conocimiento de las autoridades judiciales correspondientes, publicó el sitio Henderson On Line.

