Murió el reconocido actor Héctor Alterio

Alos 96 años, murió este sábado el actor Héctor Alterio, leyenda del cine argentino, según lo confirmó este sábado la Academia del Cine de España.

Su deceso ocurrió en Madrid, donde residía desde hace tiempo. Protagonizó incónicas películas como La historia oficial, ganadora del Oscar, Camila, y El hijo de la Novia.

La noticia también fue dada a conocer por el presidente de España, Pedro Sánchez.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos. Todo mi cariño a su familia y amigos”, indicó en sus redes sociales.

Por su parte, la Asociación Argentina de Actores se pronunció en redes.

“Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, gran referente de nuestra escena y orgullo de generaciones de actores y actrices. Su legado en el teatro, el cine y la televisión deja una huella de compromiso y excelencia artística. Acompañamos con afecto a su familia y amistades”, destacaron.