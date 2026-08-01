River Plate oficializó la contratación de Tobías Andrada

River Plate desembolsará alrededor de 6 millones de dólares por el 70% de la ficha de Tobías Andrada, su séptimo refuerzo en el mercado de pases.

El mediocampista ofensivo de 19 años, procedente de Vélez Sarsfield, superó la revisión médica y firmó un contrato que lo vincula al club hasta diciembre de 2030.

Andrada, que puede desempeñarse como volante interno, de marca o abierto sobre la derecha, ya está a disposición del cuerpo técnico y podría ser convocado para el partido del domingo ante Rosario Central.

De todos modos, el club no se retira del mercado y busca incorporar a un lateral izquierdo, aunque para ello primero deberá concretar una venta al exterior.