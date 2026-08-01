sábado, agosto 1, 2026
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River Plate oficializó la contratación de Tobías Andrada

De La Bahía 915

River Plate desembolsará alrededor de 6 millones de dólares por el 70% de la ficha de Tobías Andrada, su séptimo refuerzo en el mercado de pases.

El mediocampista ofensivo de 19 años, procedente de Vélez Sarsfield, superó la revisión médica y firmó un contrato que lo vincula al club hasta diciembre de 2030.

Andrada, que puede desempeñarse como volante interno, de marca o abierto sobre la derecha, ya está a disposición del cuerpo técnico y podría ser convocado para el partido del domingo ante Rosario Central.

De todos modos, el club no se retira del mercado y busca incorporar a un lateral izquierdo, aunque para ello primero deberá concretar una venta al exterior.

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