Siete muertos en un choque frontal entre un auto y un camión en Exaltación de la Cruz

Un trágico siniestro de tránsito ocurrido este viernes por la noche dejó un saldo de siete personas fallecidas y un herido de gravedad sobre la ruta provincial 192, a la altura del kilómetro 22, en el límite entre la localidad bonaerense de Torres y el partido de Exaltación de la Cruz.

El siniestro se produjo alrededor de las 21, cuando un Chevrolet Chevette en el que viajaban ocho personas impactó de frente contra un camión Mercedes-Benz. La violencia del choque provocó la muerte inmediata de siete de los ocupantes del automóvil.

Según la información preliminar, entre las víctimas fatales se encuentran tres menores de edad. El único sobreviviente del vehículo fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde permanece internado en estado crítico.

Hasta las primeras horas de este sábado, las autoridades continuaban trabajando para establecer la identidad de todas las víctimas.

Por su parte, el camión era conducido por un joven de aproximadamente 20 años, acompañado por un hombre de unos 50. Ambos resultaron ilesos.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Luján y peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar la mecánica del impacto.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, que inició una causa por homicidio culposo. Mientras se desarrollaban las pericias, el tránsito sobre la ruta provincial 192 permaneció parcialmente restringido debido al operativo de seguridad. (Cadena 3)