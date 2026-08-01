sábado, agosto 1, 2026
Golazo HD

Briatore, sobre Colapinto: “Del año pasado a este año está mejorando al 100%”

De La Bahía 915

Flavio Briatore, líder de la escudería Alpine, afirmó que la prioridad del equipo es mejorar el rendimiento del coche y no la alineación de pilotos.

En una entrevista con el medio The Race, el directivo aseguró que en este momento el piloto no es la prioridad y explicó que primero necesitan construir el equipo y fomentar la confianza entre los ingenieros.

Sobre los pilotos actuales, elogió a Pierre Gasly, a quien considera uno de los seis mejores.

También se refirió al argentino Franco Colapinto, de quien destacó su juventud y su mejora del 100% respecto al año pasado, pero insistió en que el foco está en el monoplaza.

“Franco es es muy joven. Es su primera experiencia, su primer año en la Fórmula 1. Y del año pasado a este año, está mejorando al 100%. No sabes cómo evoluciona un piloto joven. Veamos qué nos depara el futuro, pero de momento, la verdad, el piloto no es mi prioridad”, remarcó.

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