Franco Mastantuono continuaría su carrera lejos de Real Madrid

El futbolista del Real Madrid, Franco Mastantuono, le habría comunicado al técnico José Mourinho que su futuro está en Italia, según informó el medio Corriere dello Sport.

La decisión del club español es cederlo a préstamo sin opción de compra para que sume experiencia en otra liga europea, una fórmula similar a la que aplicó con Endrick.

Fiorentina se perfila como el principal candidato para incorporar al mediocampista argentino.

Sin embargo, AC Milan y Roma también manifestaron su interés por el jugador. Otros clubes que lo pretenden son el Fulham de la Premier League y el Villarreal de España.

Una posible vuelta a River Plate perdió fuerza, ya que la dirigencia madrileña prefiere que continúe su carrera en Europa.