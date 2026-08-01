Asesinan a un joven de 19 años en Ingeniero White y detienen a un sospechoso

Un joven de 19 años fue asesinado de un disparo durante la madrugada de este sábado en las afueras de un pub de la localidad de Ingeniero White y, minutos después, un hombre de 25 años fue detenido acusado del homicidio, luego de una persecución que terminó con un choque, informaron fuentes oficiales.

El hecho se registró alrededor de las 5.30 en la esquina de San Martín y Plunkett, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona herida en el lugar.

Al arribar, efectivos policiales constataron la muerte de Santiago Vega, quien presentaba una herida de arma de fuego en el cuello.

De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima había mantenido una pelea con otro hombre en las afueras del pub. Tras el enfrentamiento, recibió un disparo y el presunto agresor escapó a bordo de un Volkswagen Gol.

La huida concluyó en la rotonda de la ruta nacional 3 y Pedro Pico, donde el vehículo impactó y el conductor fue aprehendido por personal policial. El detenido fue identificado como Joaquín Eleazar Larraburu, de 25 años, quien quedó imputado por el delito de homicidio.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una pistola calibre .22 que se encontraba en el interior del automóvil. El arma será sometida a pericias para determinar su vinculación con el hecho, en el marco de la investigación judicial.