Se despistó un camión en la ruta 1: el conductor es de Bahía Blanca

Un camión con cisterna protagonizó un despiste este miércoles por la tarde en la ruta provincial 1, a la altura del kilómetro 346, en cercanías de Guatraché.

El incidente ocurrió alrededor de las 18:40 y fue reportado por personal policial que se acercó al lugar.

El vehículo involucrado, informó la Unidad Regional 3, fue un camión Iveco modelo 440 Eurotronic que remolcaba una cisterna.

Según la información oficial, el conductor, un hombre de 64 años de Bahía Blanca, manifestó que se habría quedado dormido al volante, lo que provocó la pérdida de control y el posterior despiste.

Al momento del arribo de los efectivos, el conductor se encontraba consciente y sin lesiones visibles. De todos modos, se convocó al servicio médico local y un profesional de salud lo trasladó al hospital de Guatraché para una revisión preventiva y descartar cualquier tipo de lesión interna.

El camión quedó detenido sobre la banquina, fuera de la calzada, por lo que el tránsito no se vio interrumpido y la circulación continuó con normalidad.

Autoridades policiales trabajaron en el lugar para garantizar la seguridad vial hasta el retiro del vehículo. (Noticias del Sur)