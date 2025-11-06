El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, analizó la situación del peronismo en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei y la reciente carta pública de Cristina Fernández de Kirchner.

El jefe comunal advirtió que “la ayuda de los Estados Unidos a la Argentina no va a ser gratis” y sostuvo que los funcionarios del gobierno libertario “terminan todos presos”. “Cuando dicen que Estados Unidos no ayudó a estabilizar la macro… quién se los dijo. Les gusta eso y nos va a ir mal. Vos creés que es gratis, y hay argentinos que todavía creen en los Reyes Magos”, ironizó en diálogo con CNN.

En un tono crítico, el dirigente bonaerense apuntó contra el presidente Milei: “No es gorila el que lo votó, sino Milei. Es un egoísta de m…”, lanzó.

Al referirse al presente del movimiento justicialista, Zurro aseguró que “el peronismo o el kirchnerismo tienen que definir qué vamos a hacer con la deuda externa. En algún momento hay que plantearlo”. En ese sentido, pidió una renovación con unidad interna: “Si los peronistas no salen de abajo de la alfombra, tenemos Milei para rato”, advirtió.

Sobre la carta difundida por Cristina Kirchner, Zurro afirmó que “te puede doler, pero no está mal. Golpea un poco y habla de unidad. Ella también está presa por nosotros”, expresó.

También reconoció tensiones dentro del oficialismo bonaerense: “Hay algunos funcionarios de Axel Kicillof que están enojados conmigo porque soy leal. Es rarísimo”. Y concluyó: “Cristina tiene que estar libre porque la metió presa Macri. Se tendrá que definir con una interna, pero tiene que haber unidad del campo popular”.