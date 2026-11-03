Se mantiene el alerta amarillo por lluvias y tormentas para este martes en Bahía Blanca

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por precipitaciones para Bahía Blanca para este martes 3.

Se esperan lluvias y tormentas desde el mediodía, con mayor probabilidad durante la tarde y la noche.

El organismo indicó que existe una baja probabilidad de que alguna tormenta sea localmente fuerte entre las 20 y las 22.

Los acumulados de lluvia se ubicarían, en general, entre los 20 y 30 milímetros, aunque en sectores puntuales podrían alcanzar los 50 milímetros.

Las condiciones mejorarían durante la madrugada del miércoles.

Para este martes se prevé una temperatura mínima de entre 11 y 12 grados y una máxima de entre 20 y 21°.