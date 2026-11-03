martes, noviembre 3, 2026
Locales

Se mantiene el alerta amarillo por lluvias y tormentas para este martes en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por precipitaciones para Bahía Blanca para este martes 3.

Se esperan lluvias y tormentas desde el mediodía, con mayor probabilidad durante la tarde y la noche.

El organismo indicó que existe una baja probabilidad de que alguna tormenta sea localmente fuerte entre las 20 y las 22.

Los acumulados de lluvia se ubicarían, en general, entre los 20 y 30 milímetros, aunque en sectores puntuales podrían alcanzar los 50 milímetros.

Las condiciones mejorarían durante la madrugada del miércoles.

Para este martes se prevé una temperatura mínima de entre 11 y 12 grados y una máxima de entre 20 y 21°.

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