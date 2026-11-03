La OMIC recordó los derechos de los consumidores en el uso de billeteras virtuales
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Bahía Blanca recordó que los usuarios de billeteras virtuales cuentan con los mismos derechos de protección que cualquier consumidor y brindó recomendaciones para realizar operaciones digitales de manera segura.
En un contexto de creciente utilización de estos servicios para administrar dinero, realizar transferencias, efectuar pagos y contratar financiaciones, desde el organismo señalaron la importancia de contar con información clara, condiciones transparentes y mecanismos adecuados de seguridad y atención.
Entre las principales recomendaciones, la OMIC aconseja revisar periódicamente los movimientos y cargos de las cuentas, conocer las condiciones de los servicios contratados, conservar los comprobantes de cada operación y utilizar siempre los canales oficiales para realizar consultas o reclamos.
Asimismo, recordó que las empresas proveedoras tienen obligaciones de información, seguridad y trato digno, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor y demás normativa vigente.
Ante situaciones como cobros desconocidos, operaciones cuestionadas, dificultades para dar de baja servicios o falta de respuestas por parte de las empresas, los usuarios pueden iniciar el reclamo correspondiente ante el proveedor y acudir a la OMIC para recibir orientación y asistencia.
Desde el organismo destacaron que la tecnología debe facilitar la vida cotidiana, sin limitar los derechos de los consumidores. Por eso, conocer las condiciones de los servicios y saber cómo actuar ante un inconveniente resulta fundamental para proteger el dinero y realizar operaciones digitales con mayor seguridad.