Por ahora, no encontraron envases de la fórmula láctea infantil adulterada en la Región Sanitaria I

La Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires emitió una alerta por la detección de unidades presuntamente falsificadas y adulteradas de SanCor Bebé Advanced 1, una fórmula láctea en polvo destinada a lactantes de 0 a 6 meses.

Según los análisis realizados por el SENASA, se detectó la presencia de aflatoxina M1 en concentraciones superiores a los límites permitidos, lo que representa un riesgo para la salud.

Los envases involucrados pueden identificarse por los siguientes datos: lote L, fecha de elaboración 10/01/26, vencimiento 10/04/27 y código F-011207563. También podrían presentar errores tipográficos en el rótulo, como las palabras «Adventencia», «oelico» y «aparencia».

Al respecto, la jefa del Servicio Regional de Región Sanitaria 1, Lucrecia Amaya, dijo por DE LA BAHÍA que en el distrito “no se detectaron envases adulterados, ni personas afectadas”.

Al mismo tiempo, recomendaron no consumir ni suministrar el producto a lactantes si coincide con estas características, verificar los datos del envase y dar aviso a los organismos correspondientes ante la detección de unidades sospechosas.