Subastan el pelota de la “mano de Dios” de Maradona en México 86

Uno de los objetos más emblemáticos de la historia del fútbol volverá a captar la atención del mundo. La pelota con la que Diego Armando Maradona convirtió la “Mano de Dios” y el inolvidable “Gol del Siglo” frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986 será subastada con un precio base de 2,5 millones de dólares.

egún informa CBS, Heritage Auctions anunció la venta, destacando la singularidad y el valor histórico del artículo.

Considerado por muchos coleccionistas como el “Santo Grial” del fútbol, el balón Adidas Azteca se utilizó durante los 90 minutos de los legendarios cuartos de final, en los que el campeón argentino anotó los dos goles que definieron su carrera: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

En 2022, la camiseta que Maradona usó en ese mismo partido se vendió por 9,2 millones de US$, estableciendo un récord en el mercado de objetos de colección deportivos. Los expertos estiman que el balón podría alcanzar un precio récord de más de 10 millones de US$. (ANSA).