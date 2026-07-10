Milei defendió la apertura comercial: “Solamente comeríamos dulce de leche”

El presidente Javier Milei volvió a defender este viernes la apertura comercial y apeló a una comparación con Suiza para cuestionar las críticas al ingreso de productos importados.

En ese marco, sostuvo que cerrar la economía implicaría un escenario absurdo y recurrió a una llamativa metáfora sobre el consumo en la Argentina.

Durante una entrevista con Radio NOW, el libertario precisó que Suiza es “uno de los países más prósperos del mundo” pese a que, según enumeró, produce “turismo, relojes, chocolates, cortaplumas y servicios financieros”.

“Cuando usted entra en un supermercado en Suiza, todo es importado. Si yo me guío por esa estupidez de que si esa política es o no argenta…Bueno, si los suizos hicieran eso se morirían de hambre o estarían en un estado de obesidad flagrante porque solamente comerían chocolate”, afirmó.

En esa línea, trasladó el ejemplo al caso argentino y lanzó una frase que despertó sonrisas entre los presentes.

“Nosotros, en Argentina, solamente comeríamos dulce de leche. Tendríamos unos problemas de sobrepeso tremendos porque sería lo único que comeríamos y andaríamos con biromes en colectivo nada más. O sea, no tenemos muchas más cosas”, concluyó al reforzar su defensa de una economía abierta al comercio internacional.