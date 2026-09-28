Tía de las hermanas Segovia: “Alberto Martín Del Valle, sos un violador. Queremos justicia”

Ana Maturano, tía de las hermanas Segovia, habló con De La Bahía sobre la detención preventiva de Alberto Del Valle y reveló detalles de todos estos años en búsqueda de justicia.

Lo primero que sostuvo es que como familia están atravesando un momento muy difícil y que, aunque ellos sigan luchando para que la causa no prescriba, los deja tranquilos que el acusado siga detenido por deudor alimentario.

Sobre el momento donde se supo la verdad, afirmó: “Un instinto dentro mío me hizo sentir que había sido él y se lo dije, lo negó y se fue a trabajar” y señaló que después de ese momento no lo vieron más.

“Mi sobrina no hablaba con nadie y yo le dije que si había sido Alberto me apretara la mano y lo hizo. Ahí comenzó a hablar y me pidió ayuda porque él la había amenazado, tuve que ir a hablar con mi hermana e hicimos la denuncia inmediatamente”, comentó y destacó que no tuvieron el acompañamiento judicial que deberían haber tenido.

Además agregó que “a él lo atraparon en Puan, le sacaron sangre, la nena ya había declarado, estaba todo comprobado y lo dejaron ir”.

“Él no quiere que lo llamen así, pero Alberto Martín Del Valle, sos un violador. Queremos justicia”, finalizó.

Del Valle fue detenido el domingo 23 de agosto en un complejo de departamentos de Florencio Varela, durante un operativo realizado por la DDI de Dolores.

Cuando las autoridades llegaron hasta él, se presentó como “Fernández”. Para los investigadores, durante los años que permaneció prófugo habría utilizado distintas identidades y se habría desplazado por diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires.

La causa se inició en 2009, cuando su hijastra tenía 11 años. Una prueba genética determinó con un 99,99% de probabilidad que Del Valle era el padre del bebé que la víctima gestaba. Además, se le atribuyó haber intentado forzarla a abortar, aunque el procedimiento finalmente no se concretó.

Quince años después de aquella denuncia, el acusado fue encontrado. Pero la captura no cerró la historia: abrió una nueva disputa judicial sobre la vigencia de la causa, su eventual permanencia bajo arresto y las condiciones de un posible alojamiento penitenciario.