Tigre y Belgrano buscarán subir a los primeros puestos de la Liga Profesional

Tigre recibe a Belgrano este miércoles por uno de los partidos pendientes de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. El “Matador” y el “Pirata” se enfrentan ahora porque la semana pasada los de Victoria disputaron los playoffs de la Copa Sudamericana, torneo en el que avanzaron a octavos de final tras eliminar a Nacional de Uruguay.

El encuentro se disputará desde las 21.15 en el estadio José Dellagiovanna, con arbitraje de Fernando Echenique y en el VAR lo acompañará Lucas Novelli. La televisación estará a cargo de ESPN Premium.

Tigre al comienzo del segundo semestre fue eliminado de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia y luego perdió en el debut del torneo ante Estudiantes de Río Cuarto. Sin embargo, se repuso y eliminó a Nacional de Uruguay en los playoffs de la Copa Sudamericana y clasificó a octavos, donde se medirá ante Montevideo City Torque.

Por el Clausura, viene de obtener un triunfazo en el Cilindro de Avellaneda tras el 3-1 ante Racing.

Belgrano comenzó la segunda parte del año con dos encuentros en Alberdi. En el debut obtuvo un triunfazo 2-1 ante Rosario Central, sin embargo viene de sufrir un duro golpe tras perder 1-0 con Argentinos Juniors, en un duelo que estuvo impreciso y en el que sufrió la expulsión de Franco Mudo Vázquez.

“Todos dejaron todo. Uno siempre tiene la sensación de que este equipo da todo lo que tiene”, aseveró el Ruso Zielinski en conferencia.

Probables formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Santiago González; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Alcides Benítez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Hora: 21.15.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: José Dellagiovanna.

TV: ESPN Premium.