Un conductor que viaja diariamente por la ruta 33 advirtió sobre el deterioro de la calzada

Gabriel Vasconcelos, quien viaja diariamente entre Tornquist y Bahía Blanca por la ruta nacional 33, advirtió sobre el mal estado de distintos tramos y pidió circular con extrema precaución.

En diálogo con DE LA BAHÍA, señaló que uno de los sectores más deteriorados se encuentra en cercanías de la zona de la Vitícola, donde hay pozos de gran tamaño en ambas manos, y mencionó que también hay problemas en García del Río, la zona de los molinos y los accesos a Bahía Blanca.

Vasconcelos contó que en algunos sectores debe detenerse, colocar las balizas y avanzar a paso de hombre cuando se cruzan vehículos debido a la falta de espacio para circular y aseguró haber visto varios autos detenidos al costado de la ruta por daños en sus neumáticos.

También cuestionó los arreglos temporales al señalar que los pozos vuelven a formarse con el paso de los camiones y advirtió sobre la falta de señalización adecuada en algunos sectores.

El conductor recomendó a quienes no conocen la ruta transitar con mucha precaución y respetar las velocidades permitidas.