viernes, agosto 7, 2026
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Un hombre fue aprehendido por tener frascos con marihuana en su casa

De La Bahía 915

Efectivos del Comando de Patrullas de Bahía Blanca aprehendieron a Agustín Francisco Tarrio por tener once frascos con marihuana en su domicilio de calle Marcos Mora al 100.

Fuentes judiciales señalaron que el día 6 de agosto la pareja del hombre acusado efectuó un llamado al 911 por violencia de género y, al llegar, los efectivos encontraron los recipientes la sustancia estupefaciente.

Además, se secuestró una balanza de precisión y otros elementos de interés para la investigación.

Tarrio, que no prestó declaración al ser indagado por el fiscal Mauricio del Cero, quedó imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en dosis fraccionadas directamente para su consumo.

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