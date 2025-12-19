Un joven de Bahía Blanca era buscado en Bariloche por robo y lo capturaron en El Bolsón

Un joven de 23 años, de Bahía Blanca, y con pedido de captura vigente por una causa de robo en poblado y en banda con lesiones en Bariloche, fue detenido en El Bolsón.

El procedimiento se realizó en el predio del gimnasio municipal, donde personal de prevención identificó a dos hombres que se encontraban acampando.

La intervención permitió constatar la orden judicial y asegurar la captura, en coordinación con la fiscalía correspondiente.

La escena se desarrolló a primera hora del día cuando los efectivos recorrían la zona y advirtieron la presencia de los campamentos improvisados.

Al solicitar la identificación, surgió que uno de los jóvenes estaba requerido por la Justicia de Bariloche desde diciembre, en el marco de una investigación por hechos graves que involucran a varias personas.

La verificación se realizó a través del sistema de emergencias, lo que confirmó la vigencia de la orden.

A partir de allí se dio aviso inmediato a la fiscalía, que dispuso aguardar directivas para el traslado.

La captura cobra relevancia porque se trata de un prófugo que había logrado desplazarse hacia El Bolsón para evitar el accionar de la Justicia, intentando pasar inadvertido.

MÁS INFORMACIÓN: Recuperaron un auto robado en el complejo “Mauro Olivi” tras una cinematográfica persecución

Confirman al árbitro para el partido de Promoción de Primera División

Hallaron un auto volcado y sin ocupantes