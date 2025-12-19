Recuperaron un auto robado en el complejo “Mauro Olivi” tras una cinematográfica persecución

La Policía de Toay logró recuperar un vehículo robado del complejo “Mauro Olivi”, ubicado sobre la avenida Perón de Santa Rosa, y detuvo a su autor tras una intensa persecución ocurrida durante la noche de este jueves.

El episodio comenzó cerca de las 22:50 cuando una patrulla que realizaba recorridas preventivas por la zona de Quintas divisó un automóvil circulando sin luces y en actitud sospechosa por la calle Perdiz.

Al intentar identificar a los ocupantes, el conductor hizo caso omiso a las señales de alto y emprendió una fuga a gran velocidad.

La Policía inició un “seguimiento controlado” con sirenas y balizas mientras el sospechoso realizaba maniobras peligrosas para intentar escapar.

La huida terminó de manera abrupta en la intersección de Avenida Perón y Gallareta donde el vehículo realizó una maniobra evasiva errante y terminó colisionando contra un montículo de tierra en el bulevar central.

Tras el impacto, los efectivos procedieron a la demora del conductor, un hombre de 30 años de edad con antecedentes judiciales previos.

Al realizar las averiguaciones pertinentes, se constató que el rodado había sido sustraído apenas unas horas antes del estacionamiento del complejo “Mauro Olivi”, sobre la Avenida Perón.

La propietaria del auto, una vecina de Toay de 32 años, ya había advertido el faltante de su unidad. Con la intervención de la Fiscalía de turno, se iniciaron actuaciones judiciales bajo las carátulas de “Resistencia a la autoridad, hurto calificado y daño”.

El autor del ilícito fue notificado en calidad de detenido comunicado y quedó a disposición de la Justicia. En tanto, el automóvil recuperado fue entregado formalmente a su dueña en las primeras horas de la mañana de este viernes. (El Diario de La Pampa)

