Monte Hermoso confirmó el show de fuegos artificiales para el comienzo del 2026

El Municipio de Monte Hermoso informó que el 2026 comenzará con un show de fuegos artificiales para celebrar la llegada del Año Nuevo.

El encuentro será el 1 de enero, a las 0:45, en la intersección de Traful Bis y la Costanera.

Desde el gobierno local señalaron que esta celebración dará inicio a un mes con espectáculos, eventos culturales y actividades deportivas, enmarcados por el sol y la playa, para disfrutar de una destacada temporada de verano.

