viernes, diciembre 19, 2025
Locales

Monte Hermoso confirmó el show de fuegos artificiales para el comienzo del 2026

De La Bahía Noticias

El Municipio de Monte Hermoso informó que el 2026 comenzará con un show de fuegos artificiales para celebrar la llegada del Año Nuevo.

El encuentro será el 1 de enero, a las 0:45, en la intersección de Traful Bis y la Costanera.

Desde el gobierno local señalaron que esta celebración dará inicio a un mes con espectáculos, eventos culturales y actividades deportivas, enmarcados por el sol y la playa, para disfrutar de una destacada temporada de verano.

MÁS INFORMACIÓN: Bancos advierten la posibilidad de un “corralito digital”

Un productor murió en una ruta de Santiago del Estero cuando llevaba cajas navideñas a empleados

Cómo será la atención en los comercios de Bahía Blanca durante las fiestas de fin de año

Comentarios

You May Also Like

[VIDEO] Se inundó parte de un edificio en San Martín al 500

De La Bahía Noticias

La jornada nacional piquetera también se realiza en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

Terminó contra un poste de luz: una mujer herida

De La Bahía Noticias