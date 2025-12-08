Un policía de La Pampa con fractura en la mano al detener a un joven que tiraba piedras

Un procedimiento policial realizado ayer en la localidad de Toay terminó con la detención de un joven y un efectivo herido.

Según pudo saber El Diario de La Pampa, el hecho ocurrió cuando personal de la Seccional Quinta acudió al lugar tras recibir el aviso de que un hombre arrojaba piedras contra una vivienda prefabricada.

Al llegar, los policías identificaron a un joven de la zona. Al ser consultado, el muchacho se mostró molesto y afirmó que solo estaba orinando cerca del lugar. Sin embargo, al ser preguntado por los daños en la vivienda, comenzó a insultar e intentó agredir a los uniformados.

Frente a la resistencia, el personal policial utilizó la fuerza para reducirlo y colocó las esposas para trasladarlo a la comisaría.

Durante el forcejeo, un cabo sufrió una lesión en una mano, mientras que en el hospital local confirmaron que se trataba de una fractura del quinto metatarsiano.

Luego, los agentes verificaron la vivienda y constataron daños en una ventana del sector norte. La Justicia inició actuaciones por “atentado y resistencia a la autoridad, daño y lesiones”.

