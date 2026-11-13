Una caída global de Microsoft afectó a Outlook, Teams y Copilot en decenas de países

Microsoft registró una interrupción de sus servicios en la nube que afectó a Outlook, Exchange Online, Teams, Copilot y otras herramientas de Microsoft 365 en decenas de países.

La compañía atribuyó los inconvenientes a una carga elevada en parte de su infraestructura, que provocó errores de conectividad en distintas regiones. Aunque inicialmente las fallas fueron detectadas en América, luego confirmó que podían afectar a usuarios de cualquier parte del mundo.

Microsoft reconoció que las primeras medidas para restablecer Outlook no funcionaron como esperaba y señaló que estaba evaluando alternativas para aumentar la capacidad de sus sistemas. También informó que no tenía indicios de que el incidente estuviera relacionado con una actividad maliciosa.

Según la empresa, algunos servidores quedaron fuera de servicio por fallas en los controles automáticos. Para resolver el problema, suspendió implementaciones, desvió parte del tráfico y reinició servidores afectados.

El sitio Downdetector registró reportes de inconvenientes en 74 países y territorios de América, Europa, Asia y África. En Nueva Zelanda, la interrupción también afectó a organismos públicos, embajadas y consulados, y obligó a suspender temporalmente la tramitación de solicitudes de visas.