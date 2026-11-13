Un temporal en Salta dejó 150 heridos y provocó importantes daños en Embarcación

La localidad salteña de Embarcación, en el departamento General José de San Martín, fue afectada por un fuerte temporal de lluvia, viento y actividad eléctrica que provocó la voladura de techos, la caída de árboles y postes de media tensión, además de cables cortados en distintos sectores de la vía pública.

Según informó el Gobierno provincial, hasta el momento se registraron 150 personas heridas, que reciben asistencia en el Hospital San Roque. El operativo sanitario fue reforzado con ambulancias y profesionales médicos de Pichanal y San Ramón de la Nueva Orán.

Entre los pacientes asistidos, cuatro se encuentran en proceso de derivación y evaluación por lesiones traumatológicas y otros cuatro presentan heridas cortantes. Además, un niño con traumatismo encéfalo craneano grave fue trasladado en código rojo al hospital de Orán.

En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Social desplegó equipos de emergencia para asistir a las familias afectadas por la voladura de techos, realizar relevamientos y organizar la entrega de elementos de primera necesidad. El ministro Mario Mimessi encabeza el Comité de Emergencia Climática junto al intendente Carlos Funes.

Por su parte, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases en las escuelas afectadas y comenzó un relevamiento de los establecimientos. También se reforzó la presencia de personal de Defensa Civil y de la Policía para colaborar con las tareas de asistencia.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas y ráfagas para el departamento.