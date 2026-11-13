El municipio de Bahía Blanca adjudicó la reparación del Paso Urbano

El Municipio de Bahía Blanca adjudicó a la firma Ingeniería y Arquitectura S.R.L. los trabajos de reparación y mantenimiento vial del Paso Urbano, luego de evaluar las propuestas técnicas y económicas presentadas por las cinco empresas oferentes.

La intervención permitirá recuperar la transitabilidad y mejorar la seguridad en un corredor estratégico para la conectividad y la logística de la ciudad.

Será financiada íntegramente con recursos propios de la comuna y del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

“Frente al abandono del Gobierno nacional, elegimos hacernos cargo, buscar alternativas e invertir los recursos de los bahienses para reconstruir nuestra ciudad”, expresó el intendente Federico Susbielles.

“En los próximos 30 días vamos a poner en marcha la recuperación de esta arteria fundamental para la conectividad y la logística de Bahía Blanca. Queremos que vuelva a ser transitable y que podamos circular con seguridad”, agregó.

Recordamos que esta intervención responde a una firme decisión política del intendente Susbielles de garantizar condiciones de tránsito seguras en una obra paralizada por Nación. Tras intensas gestiones, el Municipio logró suscribir un convenio con Vialidad Nacional que lo autoriza a ejecutar los trabajos de forma directa en dicho tramo de la ruta nacional N° 33

Detalles de la obra

Tramo: 7,5 kilómetros de la Ruta Nacional 33 —ex Camino Sesquicentenario—, desde el cruce con la ruta nacional 3, en El Cholo, hasta la rotonda de Bosque Alto.

Trabajos: bacheo superficial y profundo, fresado, reencarpetado asfáltico y recuperación de los desvíos de tierra más deteriorados.

Plazos: el inicio está previsto dentro de los próximos 30 días y el plazo de ejecución es de aproximadamente 180 días.