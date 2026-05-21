Universidades insisten con sus reclamos al Gobierno y piden que aplique la Ley de Financiamiento y convoque a paritarias

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales insistieron con sus reclamos al Gobierno y le pidieron este jueves, a través de un comunicado, que aplique la Ley de Financiamiento Universitario, que convoque a paritarias y abra un canal de diálogo institucional.

También volvieron a advertir sobre “la situación crítica de los hospitales universitarios” y reclamaron “la urgente distribución de los fondos ya previstos en el presupuesto 2026 aprobado por el Congreso y que el Gobierno nacional no ha girado aún cuota alguna.