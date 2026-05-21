Finalizaron los trabajos en el acueducto Brandsen

La empresa ABSA anunció que finalizaron los trabajos de intervención del acueducto Brandsen, realizados sobre calle Undiano, en su intersección con Brown y Berutti.

Las tareas iniciaron a última hora del martes con el retiro de dos piezas para permitir el ingreso de los equipos de limpieza y monitoreo dentro de la cañería de 820 milímetros.

“Esta intervención resulta necesaria para poder instalar la manga de reenvainado en el interior a la cañería en una próxima intervención”, detalló la prestataria.

Se aclaró que “el suministro de agua quedó habilitado, aunque todavía se encuentra en recuperación la red y la normalización es gradual y paulatina. Esto puede generar baja presión en sectores, situación que se irá revirtiendo con el transcurrir de las horas”.

La obra es ejecutada por la Dirección Provincial de Aguas y Cloacas (DIPAC) y prevé la rehabilitación de los 3600 metros de cañería desde la salida del Establecimiento Independencia hasta la intersección de las calles Undiano y Chile.