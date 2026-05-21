jueves, mayo 21, 2026
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Finalizaron los trabajos en el acueducto Brandsen

De La Bahía Noticias

La empresa ABSA anunció que finalizaron los trabajos de intervención del acueducto Brandsen, realizados sobre calle Undiano, en su intersección con Brown y Berutti.

Las tareas iniciaron a última hora del martes con el retiro de dos piezas para permitir el ingreso de los equipos de limpieza y monitoreo dentro de la cañería de 820 milímetros.

“Esta intervención resulta necesaria para poder instalar la manga de reenvainado en el interior a la cañería en una próxima intervención”, detalló la prestataria.

Se aclaró que “el suministro de agua quedó habilitado, aunque todavía se encuentra en recuperación la red y la normalización es gradual y paulatina. Esto puede generar baja presión en sectores, situación que se irá revirtiendo con el transcurrir de las horas”.

La obra es ejecutada por la Dirección Provincial de Aguas y Cloacas (DIPAC) y prevé la rehabilitación de los 3600 metros de cañería desde la salida del Establecimiento Independencia hasta la intersección de las calles Undiano y Chile.

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