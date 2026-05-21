“Vamos a ser perjudicados”: el intendente de Monte Hermoso lamentó el recorte de la Zona Fría

“Lamentablemente la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina le dio media sanción al recorte de la Zona Fría” señaló el intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz.

En ese sentido, subrayó que es “una decisión impulsada por el Gobierno de La Libertad Avanza y acompañada por el PRO, la UCR y bloques aliados, que vuelven a darle la espalda a las necesidades del interior”.

“No se pueden tomar decisiones desde un escritorio en Capital Federal desconociendo el rigor de nuestro clima. En Monte Hermoso la calefacción en invierno no es un lujo ni un beneficio selectivo, es un derecho básico”, sostuvo Arranz.

“Somos más de 90 comunidades bonaerenses las que vamos a ser perjudicadas con subas de entre el 30% y el 50% si el Senado de la Nación Argentina acompaña esta modificación que atenta contra el bienestar y el bolsillo de cada familia y comercio”, agregó.