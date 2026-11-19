Este jueves, desde las 8, comenzaron los trabajos de limpieza, saneamiento ambiental y cerramiento del inmueble ubicado en Colón y Brown.

La intervención busca mejorar las condiciones de salubridad y reducir riesgos de contaminación biológica para la comunidad.

El Municipio de Bahía Blanca inició este jueves una intervención integral en el edificio del ex Centro de Compras, ubicado en Colón y Brown, que permanece abandonado desde hace dos décadas.

Las tareas se realizarán ante el deterioro del inmueble, la acumulación de residuos y excrementos, y la presencia de palomas y roedores, todas condiciones que representan un riesgo sanitario y para la seguridad de toda la comunidad.

El operativo comenzará con el ingreso de equipos técnicos para evaluar las condiciones edilicias y de salubridad.

La intervención se realiza con la participación de Policía Ecológica y personal municipal de las áreas de Ambiente, Bromatología, Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos, entre otras.

De este modo, se avanza con la limpieza sectorizada, la aplicación de hipoclorito para reducir la carga biológica, la higienización de sectores interiores y exteriores, el control de vectores y el cerramiento de aberturas deterioradas.

Los trabajos se llevan adelante con elementos de protección personal y bajo supervisión de Policía Ecológica.

La intervención se ejecuta en cumplimiento de una resolución del Juzgado de Faltas Nº 1.

Además, de acuerdo con la normativa vigente, los costos operativos serán imputados al inmueble y su recupero se reclamará al propietario.