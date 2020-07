ANMAT prohibió otra marca de alcohol en gel y dos marcas de harinas

“Teniendo en cuenta el contexto actual con respecto al uso que se da a este tipo de productos, el cual está destinado a la higiene y sanitización de manos, la situación resulta en un riesgo para la salud de la población ya que se trata de un producto ilegítimo donde declara en su rótulo datos no veraces, donde se desconoce su origen y efectiva composición, y por ello no puede garantizarse su calidad, seguridad y eficacia“, indicaron.

