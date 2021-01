Boca arranca la pretemporada con dos novedades y una ausencia

El plantel de Boca vuelve hoy a los entrenamientos después de haber tenido nueve días de vacaciones. Los futbolistas que dirige Miguel Ángel Russo, recientes campeones de la Copa Diego Maradona, harán una pretemporada que se prolongará por algo más de dos semanas.

Los 29 jugadores que fueron citados se reunirán en el predio que el club tiene en Ezeiza para realizarse los tradicionales exámenes médicos y además el hisopado que buscará detectar casos de coronavirus. Algunas prácticas se realizarán allí, mientras que otras serán en el complejo Pedro Pompilio, a partir de la próxima semana.

El protocolo por la pandemia del coronavirus es similar al que tuvo en la última pretemporada: estacionamiento en un solo lugar, no habrá vestuario, no podrán ducharse luego del entrenamiento, el desayuno será take away, el almuerzo en viandas y la atención kinésica será individual.

Desde hoy hasta el 1° de febrero trabajarán en un solo turno y por la mañana. Recién la semana que viene comenzarán con el doble turno, entre Ezeiza y el Complejo Pedro Pompilio, con concentración en el Hotel Intercontinental. El lunes volverán a encontrarse y permanecerán juntos hasta el sábado para luego tener el fin de semana completo con sus familias.

PAVÓN Y ALMENDRA SE SUMARÁN AL TRABAJO CON RUSSO

Los dos futbolistas se entrenaron hasta ayer con la Reserva y a partir de hoy se moverán a la par de sus compañeros. El delantero que regresó de Los Ángeles Galaxy ya avisó que quiere ser transferido, mientras que el mediocampista es uno de los jugadores a recuperar luego de su acto de indisciplina. El delantero, con pasado en la Selección Argentina, llegó al predio de Ezeiza cerca de las 7.30 de la mañana.

ZAMBRANO, EL ÚNICO AUSENTE CON AVISO

El defensor que estuvo de vacaciones en Cancún pasó por Perú (su país natal) antes de regresar a la Argentina y quedó en cuarentena obligatoria. Como su hisopado dio negativo, le permitirán trabajar en el predio del seleccionado y recién el fin de semana podría viajar para sumarse al “Xeneize”.

ROJO SERÁ EL PRIMER REFUERZO DE BOCA

El futbolista cuyo pase pertenece a Manchester United en los próximos días quedaría en libertad de acción y ya tendría todo arreglado con Juan Román Riquelme. La gran preocupación es su estado físico y futbolístico, ya que disputó dos partidos en 14 meses: el último, en febrero con Estudiantes.

