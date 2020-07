Brehme sobre la final de Italia ’90: “Argentina no nos llegó nunca y no quiso jugar”

Para Brehme no hubo cuestión de práctica en la ejecución: “No puedes practicar los penales, la situación de presión en el juego es completamente diferente. Hay 50 tipos en un entrenamiento y en la final de la Copa del Mundo había 73.000 en el estadio. Pero nadie me silbó, porque además de los hinchas alemanes, los italianos también estaban de nuestro lado”.

Sobre esa ejecución, el ex Inter, Zaragoza y Bayern Munich señaló: “Nunca hay garantía. Pero cuando llegas al punto penal ya deberías estar bastante seguro y tener confianza. Se me hizo difícil al posponerse la ejecución porque los argentinos lo discutieron con el árbitro y no entregaban la pelota”.

El ex marcador de punta, quien jugó 86 cotejos e hizo ocho goles en el seleccionado alemán, agregó sobre el equipo que lideraba Diego Maradona: ” Argentina no jugó un buen Mundial, su único partido bueno fue la semifinal contra Italia. En la final deberíamos haber estado 4-0 después de 20 o 25 minutos”.

El ex defensor del seleccionado alemán, Andreas Brehme, autor de gol que le dio el título mundial en Italia 1990 a los germanos ante Argentina, recordó este jueves aquella final jugada hace 30 años y criticó el juego del equipo de Carlos Bilardo: ” Argentina no nos llegó nunca en 90 minutos y nunca quiso jugar”.

