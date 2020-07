Clima: el temor de Greenpeace para este siglo

Greenpeace destacó los datos claves del informe de la OMM: Es probable que la temperatura mundial anual supere por lo menos 1º C los niveles preindustriales (que corresponden a la media del período 1850-1900) en cada uno de los próximos cinco años, y es muy probable que ese aumento oscile entre 0,91 y 1,59º C.

Esto lleva a concluir que cada vez se hace más complejo cumplir los objetivos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que apunta a impedir que la temperatura del planeta durante este siglo no se incremente más allá de 1,5º C.

