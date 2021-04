Cuánto cobran los famosos argentinos por un saludo

Las formas de “parar la olla” siguen innovándose no solo por la pandemia, sino también por los avances digitales. Y muchos famosos argentinos, siempre atentos a cómo ganarse el mango, forman parte de una plataforma cuya oferta se viralizó en la red debido a que cobran en dólares por mandar un saludo personalizado en videos de corta duración.

Los nombres que llenan la lista de de celebridades argentinas en el servicio que rápidamente comenzó a circular por todas las redes sociales a causa de los comentarios de los usuarios sobre esta actividad, abarcan desde exfutbolistas hasta primeros actores, pasando por ex participantes de realities de televisión, mediáticos, imitadores, influencers y periodistas.

Algunos de ellos son Romina Malaspina, ex Gran Hermano 2015 que hoy brilla en la pantalla de Canal 26 como conductora, Osvaldo Laport, Fredy Villarreal, Rolando Schiavi, Alberto Conejo Tarantini, el periodista deportivo Quique Felman y la presentadora de TN Roxy Vázquez.

Más allá de las críticas que esto puede causar, cabe destacar que algunos de los famosos donan parte lo recaudado con estos saludos. Uno de ellos es por ejemplo el Flaco Schiavi, quien lo hace con el Hospital de Lincoln (su ciudad natal).

Los famosos argentinos más importantes que cobran su saludo en dólares

MYA (músicos) US$ 50

Romina Malaspina US$50

Noel Schajris US$160

Sabrina Sabrok US$ 150

Marcelo Weigandt (futbolista de Boca, actualmente en Gimnasia) US$50

Lorena Meritano US$25

Rolando Schiavi US$30

Greta Rodríguez US$20

Javier Parisi (el John Lennon Argentino) US$50

César Juricich US$25

Andrés Chávez US$5

Osvaldo Laport US$30

Roxy Vázquez US$22

Mariela Montero (finalista de GH 2007) US$30

El Laucha (youtuber) US$20

Quique Felman US$20

Tamara Bella (conductora y creadora de Supón) US$15

Fredy Villarreal US$20

Alberto “Conejo” Tarantini US$20

Javier Bustillos (arquero de All Boys) US$15

Papá Noel argentino US$15

Sebastián Llapur (doblajista) US$25

Manu Roffo (arquero de la Selección Sub 20, ex Boca) US$15

Nicolás Sánchez (futbolista) US$30

Dorismar US$20

La plataforma, llamada Famosos.com, también funciona en otros países y con figuras de estos respectivos lugares. De Uruguay, por ejemplo, se puede contactar a Sebastián Sosa, actual arquero de Independiente de Avellaneda, y de España a Enrique Arce (actor de La Casa de Papel). (Exitoina)

