El Bicho Gómez habló sobre su participación en Corte y Confección

Por otro lado, consideró: “En un mundo tan complejo con tanta pandemia de mierda, sé que le puedo poner humor y hacer entretenimiento para que la gente la pase bien, siempre he hecho temporadas exitosas y también he hecho fracasos. Cada uno en estos momentos difíciles tiene que defender su lugar“. (Pronto)

“La mayor dificultad es enhebrar la aguja porque no veo un choto, también debe ser difícil cortar y no sé cuándo haya que hacer un vestido de novia. Ojalá peguemos buena onda con Matilda, porque por ahí se enoja, o me pongo de novio con ella…“, agregó.

En una entrevista con el programa radial Por si las moscas, el Bicho Gómez se refirió a su participación: “Me parece que me llaman para cagarse de risa de lo que yo haga. Me voy a divertir, quiero aprender. Es un programa de entretenimiento que está bueno”.

