El iPhone 12 no trae cargador: así se burló la competencia

De hecho, la medida de Apple de no incluir el cargador en la caja de sus nuevos iPhone fue percibida por el público como un intento de facturar el dispositivo como si fuese un accesorio optativo y no un elemento necesario para el funcionamiento de los celulares.

Puede que la movida de Apple con el iPhone 12 haya sido un intento por ser más ecológicos ya que un cargador sirve lo mismo todos los años (al contrario de los celulares con obsolecencia programada), pero a US$ 699 el set más barato la competencia del gigante de Cupertino no se lo dejó pasar.

Apple presentó este martes no uno sino cuatro modelos del nuevo iPhone 12 (el mini, el básico, el Pro y el Pro Max), con mejor cámara y memoria y más autonomía en su batería, entre otras características. Pero el set viene sin auriculares ni cargador, y desde la compañía explicaron que se trata de un intento por no generar más chatarra electrónica.

