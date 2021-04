El juez Borinsky rechazó apartarse de la causa por supuesto espionaje ilegal

El tratamiento establecido por el Código de Procedimientos indica que, siempre que el planteo no sea a todas luces infundado, el juez recusado deberá producir un informe en el que explique por qué cree que le corresponde seguir o no vinculado al trámite del expediente, para que luego sean sus colegas los que definan.

“El requerimiento de desplazamiento de uno de los jueces de una causa no puede, válida y legítimamente, sustentarse en esa clase de hipótesis especulativas, sin mengua de la garantía del juez natural inmanente al debido proceso legal (cfr. art. 18 de la C.N.). Por consiguiente, el apartamiento pretendido debe ser desestimado in limine”, completó.

