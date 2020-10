“El macrismo dilapidó sus cuatro años en relación con Vaca Muerta”

El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, remarcó que “la Vaca Muerta heredada dista mucho del relato macrista”, en alusión al estado de situación del yacimiento neuquino de petróleo y gas no convencional, uno de los tres más importantes a nivel mundial.

“En primer lugar, la producción nacional que recién comenzó a recuperarse en 2018, luego de la insólita caída de 2017 sobre 2016, en materia de gas natural obedeció a subsidios”, indicó Bernal a Télam, y aclaró: “No tengo nada contra los subsidios, pero hay que recordar que la razón de ser del incremento del precio del gas y de las tarifas fue precisamente la eliminación de los subsidios”.

El funcionario subrayó que “no sólo no lo pudieron hacer, sino que sin subsidios a la oferta no levantaban la producción de gas”, y añadió que “en petróleo, y a pesar de los aumentos siderales en combustibles, ni con subsidios: en 2019 se produjo menos crudo que en 2015”.

Bernal señaló que “respecto de Vaca Muerta, y descontando la concesión Fortín de Piedra, subsidiada, no hubo desarrollos nuevos considerables que capitalizaran todos los años de aprendizaje y avances tecnológicos ocurridos desde 2012”.

Indicó que “en shale oil, la producción se incrementó, es cierto, pero a partir de Loma Campana y La Amarga Chica”.

“Es decir, de proyectos heredados del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, YPF-Chevron de 2013 e YPF-Petronas de 2014. Y un dato final y sumamente ilustrativo: las inversiones hidrocarburíferas recibidas por Neuquén, básicamente Vaca Muerta, fueron en 2014 unos US$ 4.400 millones y en 2015 unos US$ 5.100 millones”, puntualizó el funcionario.

Asimismo precisó que “en 2016 y 2017, se ubicaron en US$ 3.270 y US$ 3.480 millones, respectivamente”, y agregó que “en 2018 ascendieron a US$ 4.300 millones y en 2019 a US$ 4.420 millones”.

“Resumo: en 2017 y 2016 cayeron 34% promedio sobre 2015. En 2018 fueron 16% menores a las de 2015 y en 2019, supuesto año del boom no convencional de Cambiemos, fue 14% más bajo que la de 2015”, destacó Bernal.

Sin embargo, puso de relieve que “si le restamos las inversiones hechas por Tecpetrol en Fortín de Piedra, una concesión subsidiada, las inversiones en Neuquén hubieran sido en 2018 y 2019 un 38% y 21% más bajas que las de 2015”.

“En conclusión: el macrismo dilapidó sus cuatro años en relación con Vaca Muerta, dilapidación agravada por no haber aprovechado el espectacular aporte de la YPF renacionalizada en cuanto a la curva de aprendizaje y la significativa reducción de costos desde entonces”, afirmó el interventor del Enargas.

Comentarios

comentarios