El mal momento de Ivo Cutzarida por no poder ver a su hija

“Me tiene angustiado obviamente, cuando no podes estar con tu hijo es un tema que te angustia. Eso mismo me llevo hace algunos años ha hacer profundos cambios en mi vida“, consideró.

Ivo Cutzarida contó esta semana que está atravesando un momento muy difícil debido a que su ex pareja no lo deja ver a su hija, quien vive con ella en España.

You May Also Like